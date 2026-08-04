Генерал раскрыл детали о состоянии пораженного стратегического моста в Одесской области

Генерал-майор Попов: Россия разрушила один из пролетов важного моста в Одесской области

Российским военным удалось разрушить один из пролетов стратегически важного моста в районе поселка Затока Одесской области. Детали о состоянии пораженного объекта раскрыл генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU.

«Один пролет восстанавливается около двух недель, а то и месяц. Но если мы будем продолжать наносить по нему удары, и, например, снова ударим через две недели по другому пролету, и у нас все удачно получится, то мост окончательно выйдет из строя», — указал Попов.

По его словам, нескольких ударов российских военных достаточно, чтобы Украина осознала нецелесообразность восстановления моста.

В ночь на 3 августа российские военные атаковали беспилотниками в Черном море сухогрузы, перевозившие грузы военного назначения для Украины. Кроме того, удары наносились по портовой инфраструктуре в Черноморске.

Также стало известно, что российским военнослужащим удалось ударом разбить важный мост в Славянске, используемый для логистики украинских военных. В результате прилета сложился один пролет моста.