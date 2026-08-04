Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 4 августа 2026 (обновлено: 20:19, 4 августа 2026)Россия

Генерал раскрыл детали о состоянии пораженного стратегического моста в Одесской области

Генерал-майор Попов: Россия разрушила один из пролетов важного моста в Одесской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российским военным удалось разрушить один из пролетов стратегически важного моста в районе поселка Затока Одесской области. Детали о состоянии пораженного объекта раскрыл генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU.

«Один пролет восстанавливается около двух недель, а то и месяц. Но если мы будем продолжать наносить по нему удары, и, например, снова ударим через две недели по другому пролету, и у нас все удачно получится, то мост окончательно выйдет из строя», — указал Попов.

По его словам, нескольких ударов российских военных достаточно, чтобы Украина осознала нецелесообразность восстановления моста.

В ночь на 3 августа российские военные атаковали беспилотниками в Черном море сухогрузы, перевозившие грузы военного назначения для Украины. Кроме того, удары наносились по портовой инфраструктуре в Черноморске.

Также стало известно, что российским военнослужащим удалось ударом разбить важный мост в Славянске, используемый для логистики украинских военных. В результате прилета сложился один пролет моста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
    Раскрыта стоимость свадебного наряда Олеси Иванченко
    Лидера «Ляписа Трубецкого» осудили на четыре года
    Россиянам назвали лучшую погоду для опасных вредителей
    Экс-премьер Израиля обрушился с критикой на действующие власти
    Богатая женщина профинансировала сериал и зацеловала исполнителя главной роли
    В Москве заметили пылесосящего дорогу мужчину
    Дуров извлек два урока после удаления Telegram из App Store
    Оценены убытки от турнира UFC в Белом доме
    Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok