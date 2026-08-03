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15:08, 3 августа 2026 (обновлено: 15:23, 3 августа 2026)Россия

Армия России ударила по четырем сухогрузам с техникой для ВСУ. Разбит стратегически важный мост в Славянске

Минобороны: ВС России поразили четыре сухогруза ВСУ в Черном море
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками в Черном море сухогрузы, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ. Три из них попали под удар непосредственно в акватории моря, еще один — в порту Николаев, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, сообщается об ударах по портовой инфраструктуре в Черноморске.

Кроме того, за минувшие сутки ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях — там применялись дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Также дроны били по целям ВСУ в Николаевской области, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Киевской, Полтавской областях.

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Уточняется, что в Харьковской области и в ДНР удары нанесены бомбами ФАБ-250 и ФАБ-500, а также управляемыми ракетами ЛМУР Х-39.

Поражены СТО и стратегически важный мост, которые использовали ВСУ

Известно, в частности, что разрушена стоянка техобслуживания грузового транспорта в городе Запорожье, на территории которого проводились ремонт, модернизация и оснащение вооружения и военной техники ВСУ. Пожар на этом СТО после удара попал на видео.

Также стало известно, что накануне вечером ударом разбит важный мост в Славянске, используемый для логистики ВСУ. В результате прилета сложился один пролет моста. В момент удара взлетела и опрокинулась одна машина.

Кадр: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Макс

ВС России поразили оборонные заводы в Киеве

1 августа сообщалось, что ночью ВС России атаковали Киев. Применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты «Искандер» и «Циркон», было поражено несколько целей, включая энергетические объекты.

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1 августа 2026
ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?
ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?
1 августа 2026

По некоторым данным, был поражен оборонный завод «Артем» — там производятся ракеты и авиационная техника. Кроме того, сообщается о прилете в Святошинском районе, где располагается завод «Буревестник». На нем производят и обслуживают радиолокационные системы.

Минобороны РФ позднее уточнило, что в столице Украины целями стали пять объектов: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП «Радиоизмеритель»); сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод "Буревестник"»); промышленное предприятие «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт»); промышленное предприятие «Киев-25» («ПВ ГРУПП Украина»); место сборки и хранения беспилотников «Киев-21».

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