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Бывший СССР
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06:39, 1 августа 2026Бывший СССР

ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?

ВС России ударили по оборонному заводу «Артем» в Киеве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на 1 августа Вооруженные силы (ВС) России вновь атаковали Киев. Для ударов по городу применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты, было поражено несколько целей, включая энергетические объекты.

Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики

Виталий Кличкомэр Киева

Удары нанесли по оборонным заводам Украины

ВС России, по данным Mash, применили баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также для атаки использовались реактивные дроны. Системы противовоздушной обороны не справлялись с масштабами атаки — по словам местных жителей, работу ПВО не было слышно.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Всего было выпущено более 25 ракет — взрывы звучали как в Киеве, так и в области. По некоторым данным, был поражен оборонный завод «Артем» — там производятся ракеты и авиационная техника. Кроме того, сообщается о прилете в Святошинском районе, где располагается завод «Буревестник». На нем производят и обслуживают радиолокационные системы.

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В Киеве частично пропали свет и вода

Еще одним объектом, который поразили ВС России, стала ТЭЦ-5. Это привело к тому, что сразу в нескольких районах пропало электричество. Кроме того, наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Также известно об атаках на склады и объекты инфраструктуры в трех районах Киева — Дарницком, Голосеевском и Соломенском. Подробности о последствиях этих ударов пока не приводятся, однако некоторые Telegram-каналы публикуют фотографии возникших в городе пожаров. На них видно, как огромные столбы огня и дыма поднимаются в небо.

Как отреагирует Запад?

Изначально Россия избегала ударов по совместным предприятиям Украины и Запада, однако именно на них в основном производят ударные беспилотники, так что в итоге под огнем оказались и эти заводы. Первый такой удар был нанесен в конце июля — под удар попал завод Terminal Autonomy, производящий высокоточные дроны для «глубоких ударов».

Из-за этого Киев может начать переносить военные заводы со своей территории в Европу. На это указал эксперт Юрий Кнутов.

Последние удары указывают на то, что из Киева, Львова и других городов заводы начнут переносить в Европу

Юрий Кнутоввоенный эксперт

При этом ранее бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи признавал, что Москва будет атаковать любые заводы, на которых производится оружие для ударов вглубь России, и не важно, кому они принадлежат. В том числе, отмечал Винчи, удары будут наноситься и по заводам, производящим ракеты для Patriot, если такие все же появятся.

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