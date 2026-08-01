У Великого Прикола уничтожили часть штурмовой группы ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку штурма российских позиций у села Великий Прикол в Сумской области. Она обернулась провалом, часть штурмовой группы была уничтожена, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как стало известно, противник пытался прорваться к позициям восточнее населенного пункта. «В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время боев за Белицкое в Донецкой Народной Республике бойцы ВСУ атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен.