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06:57, 1 августа 2026Бывший СССР

Штурмовую группу ВСУ уничтожили у Великого Прикола

У Великого Прикола уничтожили часть штурмовой группы ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку штурма российских позиций у села Великий Прикол в Сумской области. Она обернулась провалом, часть штурмовой группы была уничтожена, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как стало известно, противник пытался прорваться к позициям восточнее населенного пункта. «В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время боев за Белицкое в Донецкой Народной Республике бойцы ВСУ атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен.

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