Силы ПВО за ночь сбили над Россией две сотни украинских дронов

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили две сотни украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в период с 20:00 31 июля до 07:00 1 августа было поражено 274 аппарата самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что за месяц над территорией России было сбито более 21 тысячи украинских беспилотников, об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.