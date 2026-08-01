Два российских космонавта завершили свою работу. Что об этом известно?

«Роскосмос» объявил об уходе Артемьева и Корсакова из отряда космонавтов России

Герой России, 118-й космонавт России Олег Артемьев и Герой России, 127-й космонавт Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов РФ. Об этом сообщил «Роскосмос» на своем сайте.

Чем известен Артемьев?

Артемьев завершил работу 24 июля. В мае 2003 года его зачислили в отряд космонавтов РКК «Энергия», в течение двух лет он проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, после чего ему присвоили квалификация «космонавт-испытатель».

Артемьев выполнил три космических полета в 2014, 2018 и 2022 годах, восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа 32 минуты. ​После ухода из ЦПК Артемьев намерен сосредоточиться на личных и общественно-политических проектах. Мужчина является депутатом Московской городской Думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Чего добился Корсаков?

В свою очередь, Корсаков закончил работу в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» 31 июля. Он совершил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.

Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов, и желают удачи в их дальнейшей деятельности «Роскосмос»

«Роскосмос» поблагодарил обоих космонавтов за вклад в развитие отечественной космонавтики и пожелал им удачи в будущей деятельности.

Достижения «Роскосмоса»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении совместной работы МКС. Он уточнил, что станция будет совместно эксплуатироваться до 2030 года. До этого предполагалось, что МКС прекратит работу в 2028 году, а в 2030-м будет сведена с орбиты.

Решение позитивно оценил Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. По его мнению, мера даст России важный временной задел для перехода к эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Баканов рассказывал, что в 2030 году планирует начать работу перспективная РОС. Ее первый модуль планируется развернуть на орбите в 2028 году. На заседании в Совете Федерации он сообщил, что РОС станет первой в мире платформой-дроном.