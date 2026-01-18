Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:18, 18 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» раскрыл планы сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom  

«Роскосмос» в течение года обсудит с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сроки сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год — завершение работы МКС, до 2030 — ее сведение с орбиты», — подчеркнул руководитель корпорации.

Как подчеркнул Баканов, переговоры с НАСА возобновятся после назначения нового администратора станции со стороны агентства.

Ранее НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС. На борту корабля Crew Dragon прибыло четыре человека — американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае заявили о волнениях среди политиков ЕС после слов Мерца о России

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Армия России нанесла удары по украинской промышленности

    В России появятся дронопорты

    В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США

    Украине спрогнозировали отказ во вступлении в Евросоюз

    Австралийский боксер оказался под угрозой пожизненного отстранения после боя с сыном Цзю

    Россиянка провела отпуск во Франции и раскрыла способы сэкономить

    Раскрыты траты Долиной на люксовый отдых в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok