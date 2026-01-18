«Роскосмос» раскрыл планы сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» в течение года обсудит с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сроки сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год — завершение работы МКС, до 2030 — ее сведение с орбиты», — подчеркнул руководитель корпорации.

Как подчеркнул Баканов, переговоры с НАСА возобновятся после назначения нового администратора станции со стороны агентства.

Ранее НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС. На борту корабля Crew Dragon прибыло четыре человека — американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.