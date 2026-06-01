Найдено природное средство для восстановления кишечника

Nutrients: Женьшень помогает восстановить здоровье кишечника и поддерживает работу мозга

Женьшень может помочь восстановить здоровье кишечника и одновременно поддержать работу мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие десятки исследований, посвященных влиянию активных компонентов этого растения на так называемую ось «кишечник — мозг». Результаты обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи выяснили, что содержащиеся в женьшене гинзенозиды, полисахариды и другие биологически активные вещества способны улучшать состав кишечной микрофлоры, укреплять защитный барьер кишечника и снижать воспаление. Кроме того, эти соединения влияют на выработку нейромедиаторов и иммунные процессы, которые связывают состояние кишечника с работой нервной системы.

Особенно перспективными оказались данные о влиянии женьшеня на воспалительные заболевания кишечника. В экспериментах на животных активные компоненты растения уменьшали повреждение слизистой оболочки, способствовали росту полезных бактерий и снижали активность воспалительных сигнальных путей. Похожие эффекты наблюдались и в моделях болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии, ожирения и диабета, где улучшение состояния кишечника сопровождалось положительными изменениями в работе мозга и обмене веществ.

Однако ученые подчеркивают, что большинство имеющихся данных получено в лабораторных и доклинических исследованиях. Чтобы подтвердить эффективность женьшеня у людей и определить оптимальные дозировки, необходимы крупные клинические испытания. Тем не менее уже сейчас растение рассматривается как один из наиболее перспективных природных регуляторов связи между кишечником и мозгом.

Ранее ученые выяснили, что вещества сока сахарного тростника ослабляют воспаление кишечника.