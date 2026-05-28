18:56, 28 мая 2026

Найдено природное средство для восстановления кишечника

F&F: Вещества сока сахарного тростника ослабляют воспаление кишечника
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Ученые выяснили, что особые вещества, полученные при ферментации сока сахарного тростника бактериями Weissella confusa, могут ослаблять воспаление кишечника и восстанавливать микрофлору. Исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучали экзополисахариды — сложные сахара, которые вырабатывают полезные бактерии. Эксперименты на мышах с язвенным колитом показали, что эти соединения задерживаются в желудочно-кишечном тракте минимум на шесть часов и помогают уменьшать повреждения кишечника.

У животных, получавших вещество SEPS86, наблюдалось менее выраженное укорочение толстой кишки — одного из признаков колита. Кроме того, соединение снижало уровень воспалительных молекул IL-6 и IL-17, а также почти в три раза повышало активность гена claudin-1, связанного с защитой кишечного барьера.

Анализ микробиоты показал, что SEPS86 частично восстанавливал баланс кишечных бактерий. В частности, увеличивалось количество полезных микроорганизмов Dubosiella. Одновременно в кишечнике повышался уровень масляной кислоты — важного вещества, которое поддерживает здоровье слизистой оболочки и снижает воспаление.

Авторы считают, что полученные результаты могут помочь в создании новых функциональных продуктов для поддержания здоровья кишечника.

Ранее ученые выяснили, что бактерия из кимчи ускоряет выведение микропластика из организма.

