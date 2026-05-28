19:31, 28 мая 2026

Россиянам посоветовали способ снизить давление с помощью одного овоща

Эксперт Сокольский: Свекла помогает укрепить сосуды, но не заменяет лекарства
Екатерина Улитина

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, какой овощ помогает снизить артериальное давление. Его эксперт назвал в беседе с изданием aif.ru.

По словам специалиста, такими свойствами обладает свекла. Она содержит антоцианы — вещества с антиоксидантным действием, которые помогают укрепить сосуды и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы. Также овощ богат пищевыми волокнами, положительно влияющими на пищеварение и общее самочувствие. «Как часть здорового рациона свекла бесспорно полезна», — отметил Сокольский.

При этом специалист предупредил, что снизить давление с помощью одного только овоща невозможно. Он не заменяет лекарства, которые выписывает врач, а лишь помогает поддерживать организм.

Кроме того Сокольский отметил, что для выраженного лечебного эффекта нужно такое количество свеклы или ее сока, которое организм просто не сможет нормально переварить. А чрезмерное употребление свеклы может раздражать желудочно-кишечный тракт, особенно у людей с гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника, и вызывать аллергическую реакцию.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила, что не стоит съедать более 300 граммов черешни за день. По ее словам, особенно осторожными с этой ягодой нужно быть людям с диабетом.

