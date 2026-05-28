Раскрыты подробности о задержании директора департамента Минтранса России

Арест Александра Васильченко связан с работой в правительстве Курской области

Задержание директора департамента Министерства транспорта России Александра Васильченко связано с его работой в правительстве Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По решению Басманного районного суда Москвы Васильченко пробудет под стражей до 25 июля.

Александр Васильченко обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год он, занимая поочередно должности первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог и первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере.