Стало известно об аресте директора департамента Минтранса России

18:55, 28 мая 2026

Суд арестовал главу департамента Минтранса РФ Васильченко за взятку в Курске
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Министерства транспорта России, обвиняемого в совершении коррупционного преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля избрана в отношении Александра Васильченко, занимавшего пост руководителя департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса. Ему инкриминируют статью 290 УК РФ («Получение взятки»). Преступление совершено в период его службы в Курской области.

По версии следствия, он в период с 2021 по 2022 год, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил на суде, что идея брать откаты с подрядчиков, задействованных в реализации госконтрактов на территории региона, принадлежала его предшественнику Роману Старовойту.

Последний после отставки с поста главы Курской области возглавил Минтранс России, но после череды уголовных дел в руководстве региона его уволили, а позже нашли без признаков жизни.

