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16:25, 7 июля 2025Россия

Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?

Снятый с должности главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уволенный в понедельник, 7 июля, с поста главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой. Об этом сообщили источники «Известий» и Telegram-канала 112. Также эту информацию подтвердил депутат Андрей Картаполов.

По данным этих СМИ, рядом с телом Старовойта нашли огнестрельное оружие — наградной пистолет. Старовойту было 53 года.

Утром 7 июля президент отправил Старовойта в отставку

Об увольнении Романа Старовойта с поста министра транспорта сообщалось утром 7 июля. Бывший губернатор Курской области проработал в этой должности немногим более года. Его увольнение произошло на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В указе, опубликованном на официальном портале правовых актов, причины отставки главы Минтранса не названы, однако ее связывают с уголовным делом в отношении преемника Старовойта на посту губернатора Курской области, а до его этого первого заместителя Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении миллиарда рублей при возведении двух опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ.

Увольнение Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион, предположил ранее политолог Владимир Слатинов. По его словам, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет как минимум политическую ответственность за вторжение.

Еще 2 июля Старовойт выступал перед Путиным с докладом на тему развития сети аэропортов.

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