Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 7 июля 2025Россия

В России допустили связь увольнения Старовойта со вторжением ВСУ

Политолог Слатинов связал увольнение Старовойта из Минтранса со вторжением ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Увольнение экс-губернатора Курской области Романа Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион. Эту связь допустил во «ВКонтакте» российский политолог Владимир Слатинов.

По словам Слатинова, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет, как минимум, политическую ответственность за вторжение.

«Все обстоятельства, связанные со злоупотреблениями при строительстве фортификаций, расследуются весьма активно — на это, по всей видимости, выдана верховная отмашка (...) Появятся ли другие сюжеты в этой части (после увольнения Старовойта — прим. «Ленты.ру») — увидим», — заявил политолог.

Он добавил, что решение об увольнении выглядит «вполне естественным».

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Врач призвал отказаться от мочалки в душе

    Российские военные нанесли удары по военным объектам на Украине

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

    Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

    У российского поселка рухнули два моста и отрезали его от цивилизации

    Превосходство БРИКС над другими объединениями объяснили

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Музыкант Rolling Stones Луис Жардим умер в день своего рождения

    Военкомат на Украине приостановил свою деятельность из-за ситуации в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости