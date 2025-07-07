В России допустили связь увольнения Старовойта со вторжением ВСУ

Политолог Слатинов связал увольнение Старовойта из Минтранса со вторжением ВСУ

Увольнение экс-губернатора Курской области Романа Старовойта с должности главы Минтранса может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины в регион. Эту связь допустил во «ВКонтакте» российский политолог Владимир Слатинов.

По словам Слатинова, руководивший регионом в период строительства оборонительных сооружений Старовойт несет, как минимум, политическую ответственность за вторжение.

«Все обстоятельства, связанные со злоупотреблениями при строительстве фортификаций, расследуются весьма активно — на это, по всей видимости, выдана верховная отмашка (...) Появятся ли другие сюжеты в этой части (после увольнения Старовойта — прим. «Ленты.ру») — увидим», — заявил политолог.

Он добавил, что решение об увольнении выглядит «вполне естественным».

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.