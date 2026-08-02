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06:15, 2 августа 2026 (обновлено: 06:17, 2 августа 2026)Мир

В Финляндии пожалели о принятом решении по Украине

Малинен: Финляндия ошиблась, когда одобрила производство беспилотников для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Финляндия напрасно одобрила производство беспилотников для Украины на своей территории. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Он назвал это решение глупой ошибкой, пояснив, что предприятия по производству дронов для Киева являются законными целями для России. «Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону», — посетовал эксперт.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России и полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок Киеву.

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