В Финляндии пожалели о принятом решении по Украине

Малинен: Финляндия ошиблась, когда одобрила производство беспилотников для Украины

Финляндия напрасно одобрила производство беспилотников для Украины на своей территории. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Он назвал это решение глупой ошибкой, пояснив, что предприятия по производству дронов для Киева являются законными целями для России. «Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону», — посетовал эксперт.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России и полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок Киеву.