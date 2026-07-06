Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары по России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В частности, глава североевропейского государства заявил, что «все лидеры» стран-участниц Североатлантического блока якобы понимают, почему Киев наносит удары. По его словам, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.

При этом Стубб исключил членство Украины в НАТО в ближайшее время. По его словам, этот вопрос «сейчас не на политических картах», и призвал Киев вместо интеграции в структуры военного блока усилить военное партнерство с его текущими членами.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал удары ВСУ вглубь России. Он сказал, что Вашингтон выступает против любых попыток ВСУ вести себя наступательно и призвал Киев к оборонительной тактике. Он также напомнил, что ВСУ провалили контрнаступление в 2023 году.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Однако он указал, что противники мирного разрешения кризиса пытаются этим воспользоваться.