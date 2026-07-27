Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Собянин: Три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по регионам России. Самым массированным стал налет на Белгород. В результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

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