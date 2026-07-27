Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по регионам России. Самым массированным стал налет на Белгород. В результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе двое детей.
В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвой атаки стала супружеская пара.