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07:55, 27 июля 2026 (обновлено: 08:11, 27 июля 2026)Россия

Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Собянин: Три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по регионам России. Самым массированным стал налет на Белгород. В результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвой атаки стала супружеская пара.

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