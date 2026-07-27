Зеленский заявил о нападении Ирана и Северной Кореи на Украину

Зеленский: Иранцы и северные корейцы уже напали на Украину

Иран и Северная Корея напали на Украину. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — заявил он.

Украинский лидер аргументировал свои доводы якобы поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань».

Своим ответом Зеленский прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Ирана о том, что страна оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море.

25 июля Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечается, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.