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08:46, 27 июля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о нападении Ирана и Северной Кореи на Украину

Зеленский: Иранцы и северные корейцы уже напали на Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Иран и Северная Корея напали на Украину. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — заявил он.

Украинский лидер аргументировал свои доводы якобы поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань».

Своим ответом Зеленский прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Ирана о том, что страна оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море.

25 июля Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечается, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.

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