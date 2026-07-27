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10:17, 27 июля 2026 (обновлено: 10:23, 27 июля 2026)Культура

Брежнева перестала отказываться от российских заказчиков

Mash: Украинская певица Вера Брежнева решила петь на русском и выступать перед россиянами
Андрей Шеньшаков

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинская певица Вера Брежнева, которая до начала специальной военной операции (СВО) жила и работала в России, решила снова петь на русском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на фоне неудачного ребрендинга в VIRA артистка снизила жесткие требования к своим заказчикам на частных мероприятиях. Сейчас Брежнева готова выступить перед гражданами России со старыми песнями на русском языке. Такой концерт будет стоить 5,8 миллиона рублей.

Кроме того, журналисты отмечают, что все переговоры команда Веры ведет на русском, ее визажист также общается только по-русски. Также есть информация, что таким образом артистка пытается выйти на рынок корпоративов в Казахстане. Туда она готова приехать через Молдавию и Турцию.

Ранее покинувшая Россию певица Вера Брежнева начала давать онлайн-уроки оргазма и секс-затмений — стоимость одного занятия с участием исполнительницы стоит около 30 тысяч рублей.

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