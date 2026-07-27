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Силовые структуры
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11:11, 27 июля 2026Силовые структуры

С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей

Прокуратура потребовала изъять 90 миллионов у экс-полицейского Адама Яхутля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Московская прокуратура обратилась в краснодарский суд с взысканием 90 миллионов рублей с бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по южному федеральному округу (ЮФО) Адама Яхутля. Об этом в своем Дзен-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

В надзорном ведомстве настаивают, что Яхутль получил незаконное вознаграждения благодаря мошенничеству и теперь оно должно быть обращено в доход государства. Полицейский был осужден на три года и четыре месяца колонии и уже отбыл свой срок.

По версии следствия, в 2015 году к полковнику МВД обратился бизнесмен, попросив прекратить уголовное преследование его знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которого объявили в международный розыск за хищение 70 миллиардов рублей.

Пресненский районный суд Москвы дважды выносил оправдательные приговоры в отношении Яхутля (в ноябре 2020 и декабре 2021 года), не найдя состава или события преступления, каждый раз прокуратура добивалась отмены этого решения.

Лишь на третий раз приговор Яхтулю стал обвинительным и ему дали 3 года и 4 месяца колонии. Однако, осужденного пришлось освободить прямо в зале суда, так как он полностью отбыл срок во время нахождения в СИЗО.

Ранее Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей.

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