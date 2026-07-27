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13:41, 27 июля 2026 (обновлено: 14:11, 27 июля 2026)Авто

Россиянам объяснили риски старого внедорожника при ДТП

Автоэксперт Ладушкин объяснил, почему старый внедорожник опаснее нового седана
Марина Аверкина

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Подушки безопасности, преднатяжители ремней и системы предотвращения столкновений имеют большое значение для безопасности пассажиров машины. Но не меньшая роль отводится заложенным изготовителем зонам программируемой деформации кузова — при дорожно-транспортном происшествии они складываются и гасят энергию удара. Об этом RT рассказал глава экспертной компании Lem Solution Евгений Ладушкин.

Специалист пояснил, что массивный, но конструктивно старый внедорожник не сможет защитить людей лучше современного седана. При незначительном столкновении кузов такого внедорожника пострадает меньше, чем кузов новой легковой машины. Но из-за того, что энергия удара почти не поглощается конструкцией, риск получить травмы внутри устаревшего автомобиля может быть значительно выше.

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«Когда ДТП происходит между легковым седаном и внедорожником, удар по последнему часто приходится на несущие и крепкие конструкции, раму, пороги и так далее. А вот седан получает повреждения выше. Это связано с дорожным просветом и посадкой. При этом у внедорожника выше риск опрокидывания при боковом ударе», — подчеркнул специалист.

По словам Ладушкина, при выборе машины стоит ориентироваться на конструктивную безопасность модели. Важно изучить, какие защитные системы заложены в нее производителем. При покупке подержанного экземпляра необходимо убедиться в отсутствии следов ДТП: после аварии в машине может не оказаться подушек безопасности, а зоны запрограммированной деформации в будущем уже не сработают должным образом. Вес и высоту автомобиля учитывать нужно, но эксперт назвал их «вторичными факторами».

Ранее россиянам перечислили самые бесполезные и даже опасные опции в машинах. Прежде всего речь идет о люке или стеклянной крыше. Это всегда смотрится эффектно, но в российском климате, когда на большей части страны зима длится не менее полугода, решение не самое прагматичное.

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