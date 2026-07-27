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12:37, 27 июля 2026 (обновлено: 12:39, 27 июля 2026)Авто

Россиянам назвали бесполезные опции в современных машинах

Эксперты перечислили опции в машинах, которые только мешают автомобилистам
Марина Аверкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самые бесполезные и даже опасные опции в машинах перечислили эксперты издания «За рулем».

Прежде всего, речь идет о люке или стеклянной крыше. Это всегда смотрится эффектно, но в российском климате, когда на большей части страны зима длится не менее полугода, решение не самое прагматичное. Со временем любой люк начинает пропускать влагу, скрипеть, заедать и втягивать в салон посторонние запахи.

Выдвижные дверные ручки при отключении электропитания прячутся в кузов, превращая автомобиль в опасную ловушку. В аварийной ситуации спасатели просто не смогут открыть дверь снаружи, чему уже есть реальные примеры. Китайские производители, сделавшие такие ручки массовым явлением, первыми ввели запрет на их применение.

В критический момент, когда счет идет на мгновения, водитель должен нажимать на клаксон не глядя. Раньше кнопка почти всегда находилась в центре рулевого колеса, но теперь она «блуждает» в зависимости от желания производителя.

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Система «старт-стоп» без физической кнопки отключения также попала в этот список. Идея глушить мотор в пробках здравая, но частые запуски без нормального давления масла ускоряют износ деталей силовой установки, стартера и аккумулятора. Владельцу должно быть доступно отключение алгоритма одним нажатием, без «путешествий» по меню.

Технология бесключевого доступа упрощает жизнь угонщикам: они перехватывают сигнал от брелока и передают его сообщнику у машины. Автомобиль открывается, не создавая ворам никаких препятствий.

Неудобным признали и руль неправильной формы. Усеченные снизу или сверху ободы маркетологи называют спортивными, но при быстром вращении «перебирать» такой руль руками крайне неудобно.

Отсутствие запасного колеса также не в пользу автомобилистов. Производители все чаще заменяют его на баллончик с герметиком. Но на трассе это средство может не помочь.

Электронный ручник имеет свои недостатки. Если аккумулятор полностью разряжен, обездвиженную машину невозможно сдвинуть с места даже для погрузки на эвакуатор. Да и использовать кнопку для экстренного замедления гораздо сложнее, чем инстинктивно дернуть классический рычаг.

Ранее стало известно, что с 20 по 24 июля 2026 года в России ряд дистрибьюторов пересмотрели цены на некоторые модели. По данным автоэксперта Олега Мосеева, две китайские марки расширили дисконтные предложения, а одна напрямую уменьшила стоимость ряда версий.

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