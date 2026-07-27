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11:10, 27 июля 2026 (обновлено: 11:11, 27 июля 2026)Авто

В России резко подешевели несколько машин китайских производителей

Эксперт Мосеев сообщил о снижении цен на кроссоверы Jaecoo, Exeed и VGV
Марина Аверкина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

С 20 по 24 июля 2026 года в России ряд дистрибьюторов пересмотрели цены на некоторые модели. Об этом «Российской газете» сообщил автоэксперт Олег Мосеев. По его данным, две марки расширили дисконтные предложения, а одна напрямую уменьшила стоимость ряда версий.

Речь про бренд Jaecoo. Теперь кроссовер J8 2025 модельного года обойдется россиянам дешевле на 100-200 тысяч рублей. Речь про комплектации Prestige и Prestige+.

Exeed увеличил скидки на модель RX 2025 года. Для версий Flagship и Premium выгода выросла на 711–751 тысячу рублей (или 280–300 процентов). VGV пересмотрел условия на кроссовер U70 Pro 2024 и 2025 годов выпуска. Скидка на все модификации стала больше на 50 тысяч и достигла 150 тысяч рублей. До этого она составляла только сто тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2026 года россияне поставили на учет более 800 разных моделей новых легковых машин. Около четверти этого ассортимента приобреталось через официальных дилеров. Остальной объем попал в страну по каналам параллельного импорта. В списке лидеров Lada Granta (59 958 единиц), Tenet T7 (36 490), Haval Jolion (35 473), Lada Vesta (27 727) и Niva (21 431), Tenet T4 (18 321), Lada 4×4 (16 083) и Iskra (15 249), Haval M6 (14 726) и Geely Monjaro (13 818).

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