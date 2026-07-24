Названы самые продаваемые машины в России

Аналитик Целиков: Более 50 % продаж новых легковых машин в России обеспечили 15 моделей

В первом полугодии 2026 года россияне поставили на учет более 800 разных моделей новых легковых машин. Около четверти этого ассортимента приобреталось через официальных дилеров. Остальной объем попал в страну по каналам параллельного импорта. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков и перечислил самые продаваемые машины в стране.

Общее количество зарегистрированных за первое полугодие машин составило 608,6 тысячи. Из них 311,1 тысячи распределились между 15 моделями. В списке лидеров Lada Granta (59 958 единиц), Tenet T7 (36 490), Haval Jolion (35 473), Lada Vesta (27 727) и Niva (21 431), Tenet T4 (18 321), Lada 4×4 (16 083) и Iskra (15 249), Haval M6 (14 726) и Geely Monjaro (13 818).

Замыкают топ-15 Changan Uni-S (11 444), Mazda CX-5 (10 835), пассажирский универсал Lada Largus VP (10 631), Haval F7 (9 590) и Belgee X50 (9 340).

Средняя цена всех автомобилей, представленных на российском рынке, за год увеличилась до 3,78 миллиона рублей. Средневзвешенная стоимость (с учетом реальных объемов продаж) также стала выше и достигла 3,4 миллиона рублей, подытожил эксперт.

Ранее российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.