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13:26, 27 июля 2026 (обновлено: 13:39, 27 июля 2026)Россия

Заряжавшего смартфон российского подростка нашли с ожогом на груди

Заряжавшего смартфон 15-летнего подростка из Якутии нашли с ожогом на груди
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заряжавшего смартфон 15-летнего подростка из Якутии нашли с ожогом на груди, спасти юношу не удалось. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, все произошло в Верхневилюйском районе. Учащийся заряжал свой андроид, пока ждал такси. Параллельно он просматривал видеоролики в соцсетях, закинув ноги на батарею. Телефон сильно нагрелся, подростка ударило током.

До этого сообщалось, что жители Московской области обнаружили 14-летнюю дочь без сознания после просмотра роликов в TikTok в ванне. Когда гаджет стал разряжаться, подросток подключила его к пауэрбанку. Вода попала на провод, ее ударило током. Врачи зафиксировали у школьницы внезапную потерю сознания с утратой тонуса мышц и снижение кровоснабжения мозга. Амнезия продлилась у нее около 15 минут. Позже девочку выписали домой.

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