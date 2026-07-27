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Забота о себе
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14:31, 27 июля 2026Забота о себе

Диетолог раскрыла лучшие напитки для замедления старения

Диетолог Кастро: Кефир и костный бульон полезны для здоровья кишечника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Адиана Кастро раскрыла лучшие напитки, которые стоит пить для замедления старения. Своими рекомендациями она поделилась на сайте предпринимательницы и специалистки по домоводству Марты Стюарт.

По словам Кастро, пробиотики являются важной частью сбалансированного микробиома кишечника, и их надежным источником является кефир. «Я бы рекомендовала выпивать 100-200 миллилитров кефира в день. Начните с 50 миллилитров в день, а затем доведите объем до 100-200 миллилитров», — посоветовала она.

Еще один необычный напиток в списке диетолога — костный бульон. Он насыщен полезными для кишечника веществами, а также аминокислотами и минералами, включая кальций, фосфор, калий, магний и цинк, необходимые для поддержания здоровья скелета, объяснила Кастро. «Глютамин, содержащийся в костном бульоне, особенно полезен для уменьшения воспалительных процессов, а желатин помогает восстанавливать слизистую оболочку кишечника», — отметила она.

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Кастро также порекомендовала пить травяной чай, который способствует нормализации сна. По ее словам, такие напитки богаты растительными соединениями, например, полифенолами и флавоноидами, которые защищают клетки от окислительного стресса, ускоряющего процесс старения. «Ромашка или мелисса лекарственная могут способствовать спокойному сну и снижению стресса, что крайне важно для здорового старения. Я рекомендую ежедневно выпивать по чашке травяного чая с любым вкусом», — уточнила она.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.

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