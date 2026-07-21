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16:12, 21 июля 2026Забота о себе

Диетолог назвала способ справиться с перееданием

Диетолог Денисенко: Медленное жевание помогает справиться с перееданием
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Медленное жевание поможет справиться с перееданием. Об этом способе рассказала врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко. Ее слова приводит RT.

Специалист пояснила, что существует несколько механизмов системы насыщения. Среди них — сигнал в мозг при жевании, повышение уровня сахара в крови и растяжение барорецепторов желудка.

«Нужно медленно пережевывать пищу, не на бегу, чтобы не переесть, чтобы чувство насыщения поступило именно от нервного сигнала в мозг, а не тогда, когда у нас уже сахар в крови подскочит больше, чем надо, или когда барорецепторы желудка будут растянуты», — заявила диетолог.

При этом Денисенко уточнила, что долго жевать следует углеводистую пищу, так как ее расщепление начинается уже во рту. Белковую пищу лучше измельчать и есть маленькими кусочками, иначе она будет сложнее перевариваться.

Ранее психолог по пищевому поведению Юлия Камоева назвала скрытые причины невозможности похудеть. Первая причина, по словам психолога, заключается в том, что еда становится для многих единственным доступным способом регуляции эмоций.

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