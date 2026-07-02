Психолог назвала скрытые причины невозможности похудеть

Психолог Камоева: Плохой сон или перфекционизм могут мешать похудению

Есть женщины, которые знают все о калорийности продуктов, считают КБЖУ, но при этом не худеют, рассказала психолог по пищевому поведению Юлия Камоева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала скрытые причины, которые обычно мешают сбросить вес.

Первая причина, по словам психолога, заключается в том, что еда становится для многих единственным доступным способом регуляции эмоций. Так, когда у человека нет других инструментов справляться с тревогой, раздражением, скукой или одиночеством — он идет к холодильнику.

«В моей практике большинство клиенток с этим паттерном даже не осознают, что едят не от голода. Они называют это "просто люблю поесть" или "нет силы воли". На самом деле это хорошо закрепленный механизм совладания со стрессом, который сформировался еще в детстве. Без работы с этим механизмом любая диета — временное решение», — высказалась специалист.

Вторая причина, которая часто мешает похудеть — хронический недосып и его гормональные последствия, обозначила Камоева. По ее словам, тяга к сладкому и углеводам на следующий день после плохой ночи — это не слабость характера, а биохимия.

«Современная женщина спит в среднем 5-6 часов. При таком режиме грелин (гормон голода) повышается, а лептин (гормон насыщения) падает. Я видела клиенток, у которых вес сдвигался с мертвой точки только после того, как мы нормализовали сон. Без изменения питания», — поделилась психолог.

Третья причина, по мнению эксперта, это неосознанный запрет на собственное тело. Она объяснила, что у некоторых женщин на глубинном уровне худоба ассоциируется с опасностью, с вниманием, сексуальностью, завистью окружающих, потерей «брони».

Тело в этом случае удерживает вес как защитный механизм. Иногда это связано с пережитым насилием, иногда с семейными посланиями типа "не высовывайся" или "не будь лучше других". Пока этот внутренний конфликт не проработан, подсознание будет саботировать любые усилия Юлия Камоева психолог по пищевому поведению

Четвертая причина, которая может мешать человеку похудеть, это перфекционизм и мышление в категориях «все или ничего», рассказала психолог.

«"Сегодня съела лишнее, значит, день сорван, можно продолжать". Этот паттерн я вижу почти у каждой второй клиентки. Он не дает выстроить устойчивые отношения с едой, потому что любое отступление воспринимается как провал, а не как нормальная часть процесса. Парадоксально, но именно перфекционизм в питании приводит к перееданию. Жесткие правила создают напряжение, которое копится и в какой-то момент прорывается. После срыва следует чувство вины, а вина снова заедается. Круг замкнулся», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Все четыре причины объединяет то, что они не решаются благодаря очередному плану питания, а требуют работы с психологией человека, с его привычками и эмоциями, с убеждениями о себе и своем теле, заключила эксперт.

Ранее сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похвастался похудением на 170 килограммов. По его словам, за последние годы ему удалось избавиться почти от половины первоначального веса, который достигал 300 килограммов.

