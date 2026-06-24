Сын Никаса Сафронова похвастался похудением на 170 килограммов

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похвастался похудением на 170 килограммов

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похвастался похудением на 170 килограммов. Об этом он рассказал в новом выпуске программы Павла Воли «Шоу Воли» на Youtube.

В эфире передачи зрителям показали ролик с музыкантом, на котором он в 2019 году застрял в туалете на борту самолета. «Отец он классик, а мне нравится совершать какие-то перформансы, нравится захватывать… чтобы люди улыбнулись. Ситуация странная, страшная возможно, но почему-то вызывала смех», — прокомментировал наследник Сафронова инцидент.

По его словам, за последние годы ему удалось избавиться почти от половины первоначального веса, который достигал 300 килограммов. 36-летний пианист объяснил, что решил заняться внешним видом не только из-за здоровья, но и из-за отношения окружающих к его весу.

В апреле 2025 года в сети удивились внешности сына Никаса Сафронова после похудения. Музыканта запечатлели во время прощания с рэпером Пашей Техником в Москве.

