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10:44, 24 июня 2026Ценности

Сын Никаса Сафронова похвастался похудением на 170 килограммов

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похвастался похудением на 170 килограммов
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин похвастался похудением на 170 килограммов. Об этом он рассказал в новом выпуске программы Павла Воли «Шоу Воли» на Youtube.

В эфире передачи зрителям показали ролик с музыкантом, на котором он в 2019 году застрял в туалете на борту самолета. «Отец он классик, а мне нравится совершать какие-то перформансы, нравится захватывать… чтобы люди улыбнулись. Ситуация странная, страшная возможно, но почему-то вызывала смех», — прокомментировал наследник Сафронова инцидент.

По его словам, за последние годы ему удалось избавиться почти от половины первоначального веса, который достигал 300 килограммов. 36-летний пианист объяснил, что решил заняться внешним видом не только из-за здоровья, но и из-за отношения окружающих к его весу.

В апреле 2025 года в сети удивились внешности сына Никаса Сафронова после похудения. Музыканта запечатлели во время прощания с рэпером Пашей Техником в Москве.

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