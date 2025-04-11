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13:49, 11 апреля 2025Ценности

В сети удивились внешности сына Никаса Сафронова после похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В сети удивились внешности сына российского художника Никаса Сафронова пианиста Луки Затравкина после похудения. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания Starhit.

35-летнего музыканта запечатлели во время прощания с рэпером Пашей Техником в Москве. Он предстал на размещенных кадрах в черном лонгсливе и куртке с капюшоном, продемонстрировав постройневшую фигуру. Также мужчина уложил волосы в пучок.

Пользователи оценили кадры в комментариях. «Как он похудел! Молодец», «Ого он молодец, похудел хорошо!», «Лука похудел? "Оземпик"?», «Интересно, на "Оземпике" так похудел?» — отметили юзеры.

Ранее в апреле Лука Затравкин признался в сделанной подпольно абдоминопластике.

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