В сети удивились внешности сына Никаса Сафронова после похудения

В сети удивились внешности сына российского художника Никаса Сафронова пианиста Луки Затравкина после похудения. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания Starhit.

35-летнего музыканта запечатлели во время прощания с рэпером Пашей Техником в Москве. Он предстал на размещенных кадрах в черном лонгсливе и куртке с капюшоном, продемонстрировав постройневшую фигуру. Также мужчина уложил волосы в пучок.

Пользователи оценили кадры в комментариях. «Как он похудел! Молодец», «Ого он молодец, похудел хорошо!», «Лука похудел? "Оземпик"?», «Интересно, на "Оземпике" так похудел?» — отметили юзеры.

Ранее в апреле Лука Затравкин признался в сделанной подпольно абдоминопластике.