Сын Никаса Сафронова признался в сделанной подпольной пластике

Пианист Лука Затравкин признался в сделанной подпольной абдоминопластике

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, признался в сделанной подпольной пластике. Соответствующее интервью появилось в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

35-летний музыкант рассказал, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. По словам Затравкина, это побудило его похудеть на 76 килограммов, вследствие чего его кожа обвисла.

Избавиться от данной проблемы сын Сафронова решил с помощью хирургического вмешательства. Однако скорректировать внешний вид Затравкин решил на съемной двухкомнатной квартире. «Подпольно мне сделали абдоминопластику: отрезали восемь килограммов живота. После этого меня шили ниткой и на следующий день предложили немедленно поехать домой, потому что уже пришли новые арендаторы», — пояснил он.

Кроме того, через неделю пианиста ждали гастроли в Париже, а у него начались серьезные проблемы со здоровьем. «Я с кровавым мешочком приехал домой. Через неделю предстояли гастроли в Париже. У меня началось множество проблем, после которых я полетел в Париж, где у меня случился инсульт», — высказался он.

В сентябре 2024 года сын Никаса Сафронова сбросил больше 100 килограммов. Музыкант, который ранее страдал от лишнего веса (он составлял около 300 килограммов), появился на выставке отца заметно похудевшим.