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09:06, 3 сентября 2024Культура

Сын Никаса Сафронова сбросил больше 100 килограммов

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин экстремально похудел

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, сбросил более 100 килограммов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Музыкант, который ранее страдал от лишнего веса (он составлял около 300 килограммов), появился на выставке отца заметно похудевшим, на что обратили внимания журналисты. Затравкин на вопрос корреспондента издания ответил шуткой, что это не он, а один из его худых братьев, которых у него более десяти.

Однако позже Никас Сафронов прокомментировал резкие изменения во внешности сына, пожелав ему удачи.

«Лука только начал худеть, и мы все молимся, чтобы у него получилось. Но пока я не могу даже сказать, сколько он сбросил, он еще большой. В свое время он поправлялся из-за стресса, у него болела мама, переживал сильно», — рассказал художник.

Ранее стало известно, что на открытие выставки Сафронова в Санкт-Петербурге приехала культовая итальянская актриса Орнелла Мути.

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      Андрей Шеньшаков
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