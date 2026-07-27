Мема назвал беспрецедентной русофобией отстранение Пирло от работы из-за связи с РФ

Отстранение легенды мирового футбола, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло от работы в сборной Италии из-за связи с Россией демонстрирует беспрецедентную русофобию. Об этом заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Случай с Пирло в Италии — это случай коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии», — написал он.

Финский политик также назвал больным общество, которое препятствует работе футболиста.

Ранее стало известно, что Андреа Пирло не сможет стать главным тренером сборной Италии из-за его связей с Россией. Сообщается, что решение приняли из-за сотрудничества Пирло с российской букмекерской конторой. Пирло заключил контракт с ней в октябре 2025 года, став амбассадором компании.