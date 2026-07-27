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16:04, 27 июля 2026 (обновлено: 16:16, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза

Депутат Журавлев: Еврочиновники никогда не признаются в бессмысленности санкций против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Руководство Евросоюза никогда не признает бесполезности своей антироссийской политики, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что европейские чиновники придумывают новые способы навредить России, однако экономика страны не падает, а отрасли успешно адаптируются, в том числе перестраиваясь на военные рельсы.

Ранее издание Financial Times отмечало, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним, поскольку европейское объединение близко к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов ограничений.

«Никогда в жизни еврочиновники не признаются в том, что их антироссийская деятельность не имеет смысла. Все руководство ЕС последние десять лет занимается исключительно тем, что выдумывает, как бы навредить России. Только вот наша экономика все не падает, отрасли успешно адаптируются, учитывая даже тот факт, что приходится во многом вставать на военные рельсы — иначе вооруженный конфликт с Западом не выиграть», — сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что в Европе ситуация совершенно иная: немецкие автоконцерны закрывают заводы, а Великобритания вынуждена перекраивать бюджет, чтобы платить минимальные пенсии.

«Но в Брюсселе все делают вид, что эти вещи — антироссийские санкции и бедственное положение европейской промышленности — не связаны между собой. Иначе слишком очевидной стала бы некомпетентность еврокомиссаров. И возник бы логичный в данной ситуации вопрос: а зачем вообще Европе нужны эти никчемные люди, не обладающие никакой квалификацией, которые делают только хуже всем странам союза?» — отметил Журавлев.

По словам депутата, санкции продолжат вводить, а антироссийскую риторику ужесточат.

Поэтому и санкции не прекратят вводить, и антироссийскую риторику ужесточат — банально опасаясь за собственные шкуры

Алексей Журавлевпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы ранее заявил, что санкции Запада против РФ рекордны как по их числу, так и по бесполезности.

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