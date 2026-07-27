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10:30, 27 июля 2026 (обновлено: 10:38, 27 июля 2026)Экономика

Дан прогноз о последнем пакете антироссийских санкций Евросоюза

FT: 21-й пакет санкций Евросоюза против России может оказаться последним
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз близок к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов санкций против России. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Причиной этого может стать неспособность европейских стран согласовывать наборы таких ограничений. Примером этого стала история с 21-м пакетом санкций, который долго не могли окончательно утвердить из-за позиции Греции, которая не соглашалась с рестрикциями в отношении российского сжиженного природного газа.

Как полагают авторы публикации, из этого следует, что 21-й пакет санкций может оказаться последним, так как всем стало понятно, что данный подход исчерпал себя и больше не срабатывает.

Ранее сообщалось, что Европейский союз убрал из 21-го пакета санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа. При этом ЕС расширил ограничения против российской металлургии и золотодобычи и ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц.

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