Названы самые узкие места импортозамещения

«Известия»: Российским компаниям не хватает отечественных комплектующих и оборудования

Российские компании по-прежнему нуждаются в иностранной продукции, причем острее всего проблема стоит с нехваткой отечественного оборудования и станков. Об этом со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей пишут «Известия».

Высокой потребность в импортозамещении указанной категории товаров называют 45 процентов компаний, а для 7 процентов она носит критический характер. Далее идут комплектующие и узлы — на них указали 38 процентов респондентов, причем для 7 процентов решение проблемы исключительно важно.

Вместе с тем доля участников рынка, приобретающих российские аналоги иностранной продукции, с 2022 года выросла с почти трети до 53 процентов. В свою очередь, доля закупок у производителей из государств, не считающихся недружественными, увеличилась до 40 процентов.

Сложнее всего отказ от импорта проходит в сферах высоких технологий, энергетического оборудования и авиации. Наиболее тяжелая ситуация, как объяснил председатель комитета «Деловой России» по ИТ и вычислительной технике Алексей Калинин, наблюдается в микроэлектронике и высокотехнологичной электронике.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин среди отраслей, где российской продукции критически не хватает, назвал гражданскую авиацию, станкостроение, энергетическое и нефтегазовое оборудование, медицинскую технику и специализированное промышленное программное обеспечение. Он добавил, что говорить об успешном импортозамещении допустимо только в случае серийного выпуска отечественной продукции без зависимости от зарубежных компонентов, ее сравнимости по качеству, цене и сервису с иностранными аналогами.

Замдекана экономического факультета Российского университета дружбы народов Дарья Соколан отметила, что для быстрого создания собственных технологий и оборудования в России недостаточны расходы на исследования, не хватает инженеров и других высококвалифицированных специалистов. По мнению Калинина, для ускорения импортозамещения требуется усиление мер поддержки, в том числе за счет обязательств покупать будущую российскую продукцию.

Ранее сообщалось, что Минпромторг потребовал привлечь экспертов для проверки процессоров «Иртыш», предназначенных для работы на объектах критической информационной инфраструктуры. Производителя заподозрили в «переклейке шильдика» на китайском чипе Loongson.