Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 27 июля 2026Забота о себе

Гастроэнтеролог поставил точку в спорах о мытье яиц перед готовкой

Гастроэнтеролог Приказчиков: Яйца перед готовкой можно не мыть
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков поставил точку в спорах о том, нужно ли мыть куриные яйца с прилипшими перышками, купленные в магазине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам врача, яйца перед готовкой можно не мыть. «Если яйцо магазинное, целое, но с перышком, можно аккуратно сухой салфеткой убрать видимую грязь, а затем готовить», — заверил Приказчиков.

Доктор уточнил, что грязные домашние или фермерские блюда можно вымыть. Однако делать это нужно прямо перед приготовлением, а не заранее. Если же человек планирует есть яйца без полной термической обработки, то лучше покупать пастеризованный продукт, который продается в жидкой форме без скорлупы, а не полагаться на мытье.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Приказчиков также добавил, что, согласно рекомендациям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, намного важнее правильно хранить яйца, соблюдать гигиену рук и выполнять полноценную термическую обработку.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила лучшие варианты завтрака. Для первого приема пищи она посоветовала выбирать продукты из цельного зерна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ
    Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива
    Лукашенко предложил России стать законодателем мод
    В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО
    Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину
    Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе
    Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта
    Доктор Мясников столкнулся с необычным явлением при подъеме на Эльбрус
    Гастроэнтеролог поставил точку в спорах о мытье яиц перед готовкой
    МИД России выступил с предупреждением в адрес Британии по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok