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16:34, 27 июля 2026 (обновлено: 17:06, 27 июля 2026)Экономика

Назван неожиданный способ улучшить эмоциональное состояние

Мальцев: Грибные туры могут принести много удовольствия
Александра Качан (Редактор)

Фото: Wojciech Wrzesien / Shutterstock / Fotodom

Грибные туры, ставшие популярными в Московской области, могут помочь улучшить эмоциональное состояние. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, во время грибных туров опытные грибники собирают группу желающих и отправляются в лес не только для сбора грибов, но также для общения и прогулок. Мальцев отметил, что мероприятие может положительно сказаться на здоровье и настроении при ряде условий.

«В целом такие мероприятия приносят много удовольствия, если соблюдены все нормы: нет нарушений на природоохраняемых территориях, это не связано с разведением костров и не затрагивает сбор краснокнижных грибов и растений», — заявил специалист. Он добавил, что грибной туризм пользуется спросом не только в Центральной России, но и в других регионах.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года спрос на организацию грибных туров в столичном регионе вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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