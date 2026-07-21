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14:13, 21 июля 2026Экономика

Москвичи отправились в грибные туры

«Авито»: Спрос на грибные туры в Московском регионе в июле вырос в 1,5 раза
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aliaksandra Post / Shutterstock / Fotodom

Спрос на организацию грибных туров в столичном регионе в июле 2026 года вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Количество предложений туров за грибами на платформе за указанный период выросло на 28 процентов. Базовая стоимость услуг по организации грибных туров в Московском регионе начинается от 2 тысяч рублей.

Часто в тур входит трансфер до места сбора, помощь при определении съедобных и несъедобных грибов, сортировка и очистка «добычи». Иногда услуга включает организацию групповых туров с проживанием, питанием и культурной программой. Чаще всего жители Московского региона ходят за лисичками и белыми грибами.

Ранее ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова посоветовала не собирать грибы и ягоды в полосе 300 метров от автомобильных дорог и в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий, так как лесной урожай в этих местах может иметь в составе опасные концентрации химических веществ.

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