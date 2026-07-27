Ученый заявила о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат

Климатолог Тащетто: Сильное Эль-Ниньо не всегда предвещает серьезные последствия

Даже мощное проявление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменение климата, не всегда служит предвестником серьезных последствий для конкретного региона. Об этом заявила австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто в разговоре с агентством РИА Новости.

«В некоторых местах мощное Эль-Ниньо не обязательно означает сильные последствия на практике. Австралия — одно из таких мест, где наблюдается довольно большая вариативность последствий Эль-Ниньо», — отметила она.

Специалист объяснила, что на влияние Эль-Ниньо накладывается ряд факторов, в том числе Индоокеанский диполь — аналогичное природное явление в Индийском океане. В связи с этим точно предсказать, как именно Эль-Ниньо повлияет на тот или иной регион, не представляется возможным.

«Обычно Эль-Ниньо повышает вероятность сухой погоды и засух на юго-востоке Австралии. Однако прошлые периоды сильного Эль-Ниньо, такие как 1997-1998, 2015-2016 и 2023-2024 годы, не оказали сильного влияния на осадки. С другой стороны, периоды слабого Эль-Ниньо, например в 2002 и 2006 годах, были связаны с засухами в некоторых районах Австралии», — заключила климатолог.

Ранее Тащетто предупредила, что наблюдаемое в данный момент Эль-Ниньо рискует стать экстремальным.