Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня

Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо рискует стать экстремальным

Наблюдающееся сейчас климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным. Об этом предупредил австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто в разговоре с РИА Новости.

«Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо», — объяснил эксперт.

По его словам, на такое развитие событий указывает в том числе большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В восточной части Тихого океана температура подповерхностных вод превысила норму на пять градусов. Из-за этого вся вода, поднимающаяся к поверхности, оказывается теплее обычного. Так, температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше нормы на три-четыре градуса.

Тащетто пояснил, что процесс потепления поддерживают и сдвиги в атмосфере. Изменение ветров над Тихим океаном способствует дальнейшему нагреву воды, над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) говорит об ослаблении привычной атмосферной циркуляции в регионе.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо достигнет пика в декабре 2026 года.