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18:58, 16 июля 2026Экономика

Предсказано усиление опасного природного феномена

Климатолог Тащетто: Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре 2026 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре 2026 года. Усиление опасного природного феномена предсказал австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто, его слова передает РИА Новости.

При Эль-Ниньо температура в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и способно запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одни регионы приходит экстремальная засуха, а в другие — обильные осадки и наводнения.

«Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается», — рассказал ученый.

Тащетто добавил, что уже сейчас есть признаки того, что Эль-Ниньо задержится до конца 2026 года. Так, температура воды в тропической части Тихого океана уже оказалась выше прогнозов. По мере развития Эль-Ниньо она продолжит расти, предупредил климатолог.

Ранее метеорологи предсказали, что с вероятностью 65 процентов в 2026 году на Землю обрушится супер-Эль-Ниньо. Среди последствий этого явления — тайфуны в период с июля по сентябрь в Тихом океане, а также более мощные ливни над Индокитаем.

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