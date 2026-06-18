Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 18 июня 2026Экономика

Вероятность супер-Эль-Ниньо в 2026 году оценили

Синоптик Варакин: Супер-Эль-Ниньо обрушится на Землю в 2026 году с вероятностью 62 %
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: PDPhoto.org / Wikimedia

Природное явление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, в 2026 году обрушится на Землю с рекордной силой с вероятностью 62 процента. Об этом сообщил
в разговоре с НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.

По словам специалиста, Эль-Ниньо вернется на Землю в конце нынешнего лета с более чем 90-процентной вероятностью. «Говорить о том, что оно разовьется к концу летнего сезона почти до исторического максимума, можно, но с определенной оговоркой. Прогнозы ведущих мировых метеорологических центров обновляются ежемесячно и имеют вероятность исполнения 65-75 процентов. Если в июле температура в акватории Тихого океана будет не выше нормы на 1,5-2 градуса, это укажет на обычное развитие. Если же превышение составит более 2,5-3,5 градусов, можно говорить о супер-Эль-Ниньо», — поделился информацией он. Среди последствий возможного супер-Эль-Ниньо выделил тайфуны в период с июля по сентябрь в Тихом океане, а также более мощные ливни над Индокитаем.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заверил, что Эль-Ниньо не представляет угрозы для Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

    Раскрыта дата решения о новых ставках по семейной ипотеке

    Снижение цен на аренду жилья объяснили

    Центробанк повысил курсы доллара и евро

    Жена Джорджа Клуни вышла в свет со стрижкой в стиле 70-х

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

    Бородина раскрыла последствия отказа от алкоголя и курения

    Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

    Бывшему замминистра культуры России отказали в УДО

    В США рассказали об «автономной крепости» ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok