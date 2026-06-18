Вероятность супер-Эль-Ниньо в 2026 году оценили

Синоптик Варакин: Супер-Эль-Ниньо обрушится на Землю в 2026 году с вероятностью 62 %

Природное явление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, в 2026 году обрушится на Землю с рекордной силой с вероятностью 62 процента. Об этом сообщил

в разговоре с НСН замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.

По словам специалиста, Эль-Ниньо вернется на Землю в конце нынешнего лета с более чем 90-процентной вероятностью. «Говорить о том, что оно разовьется к концу летнего сезона почти до исторического максимума, можно, но с определенной оговоркой. Прогнозы ведущих мировых метеорологических центров обновляются ежемесячно и имеют вероятность исполнения 65-75 процентов. Если в июле температура в акватории Тихого океана будет не выше нормы на 1,5-2 градуса, это укажет на обычное развитие. Если же превышение составит более 2,5-3,5 градусов, можно говорить о супер-Эль-Ниньо», — поделился информацией он. Среди последствий возможного супер-Эль-Ниньо выделил тайфуны в период с июля по сентябрь в Тихом океане, а также более мощные ливни над Индокитаем.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заверил, что Эль-Ниньо не представляет угрозы для Москвы.