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07:45, 30 июля 2026Наука и техника

Раскрыты частые причины замедления смартфона

ZDNet: Для ускорения Android-смартфона посоветовали перезагрузить его и настроить анимацию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Удаление ненужных приложений и перезагрузка смартфона раз в неделю позволят ускорить работу аппарата. Об этом сообщает издание ZDNet.

В материале говорится, что любой Android-смартфон со временем начинает работать медленнее. Авторы портала раскрыли самые частые причины, по которым телефон начинает тормозить, и назвали способы их устранения.

В первую очередь они посоветовали настроить регулярную перезагрузку девайса, при которой из памяти аппарата будет удаляться «мусор» и неактуальные данные. Можно настроить смартфон так, что он будет выполнять перезагрузку — примерно раз в неделю — автоматически. Также причиной замедления назвали неправильные настройки анимации. Журналисты рекомендовали открыть настройки девайса, семь раз нажать на номер сборки операционной системы (ОС) и дождаться, пока появится меню разработчика. В нем следует установить параметр «Масштаб длительности анимации» на 0,5х.

В материале говорится, что иногда приложения начинают работать медленнее из-за накопившихся системных данных. Чтобы их очистить, нужно надавить пальцем на иконку программы, в меню выбрать параметр «Хранилище» и нажать «Очистить данные».

В случае, если какое-то конкретное приложение начало работать медленно, но очистка данных не помогла, журналисты ZDNet посоветовали удалить и скачать более раннюю версию. Файл apk с этой версией можно найти в сторонних магазинах приложений.

Ранее авторы BGR развеяли миф, связанный с зарядкой смартфона от разъема компьютера. Они объяснили, что телефон можно подзаряжать от USB-порта компьютера, но скорость в этом случае будет невысокой.

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