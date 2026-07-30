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08:52, 30 июля 2026 (обновлено: 08:57, 30 июля 2026)Россия

Российские подростки до полусмерти избили домашнего той-терьера

В Комсомольске-на-Амуре подростки до полусмерти избили домашнего той-терьера
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре подростки до полусмерти избили домашнего той-терьера. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

Жительница города рассказала, что ее супруг вместе с питомцем возвращались домой после прогулки. Внезапно возле одной из многоэтажек на Октябрьской улице компания школьников начала бросать в них булыжники. Травмы получили и мужчина, и животное.

После инцидента, как утверждает владелица, собака перестала двигаться. Ее дыхание изменилось и стало тяжелым. Хозяйка обратилась в полицию и попросила найти малолетних извергов.

По некоторым данным, это не первое нападение подростков на людей и животных.

До этого сообщалось, что в Иркутской области школьники подвесили собаку за шею и забили ее топором. Все свои действия несовершеннолетние фиксировали на камеру.

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