Турист отправился купаться в шторм в Сочи и не вернулся на берег

Водолазы в Сочи обнаружили бездыханным пропавшего двое суток назад мужчину

Турист из Ростовской области отправился купаться в шторм в Сочи и не вернулся на берег. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Трагедия произошла у пляжа 72-й километр 28 июля. Вечером того дня очевидцы сообщили в службу 112, что мужчина пошел купаться в море в шторм и не вернулся на берег.

Его поиски начались сразу — спасатели на катере стали обследовать акваторию, буны и береговые сооружения. Однако поиски в темное время не принесли результата. На следующий день водолазы обнаружили бездыханного мужчину, пропавшего двое суток назад, на глубине в 130 метрах от берега.

Ранее турист был смыт волной в море при переходе горной реки Псезуапсе в Сочи. Он не выжил.