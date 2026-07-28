Смытый волной в море в Сочи турист не выжил

МЧС: Турист был смыт волной в море при переходе горной реки Псезуапсе в Сочи и не выжил

Двое туристов были смыты течением и волной в море при переходе вброд горной реки Псезуапсе в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в MAX.

Уточняется, что несчастный случай произошел 27 июля в районе пляжа «Багратион». Одного из мужчин спасатели обнаружили в акватории Черного моря на удалении около 50 метров от берега. После эвакуации на сушу его попытались реанимировать, но безуспешно — он не выжил.

Поиски второго туриста продолжались до наступления темноты. Водолазы обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа «Касабланка» на удалении 80 метров от берега, на глубине около семи метров.

Утром 28 июля с базы Лазаревского подразделения на поиски вышел катер МЧС России. Кроме того, акваторию Черного моря обследуют водолазы, а на берегу работают сотрудники АСО «Кубань-СПАС». Пока пропавшего туриста обнаружить не удалось.

Ранее с горного озера Кардывач в Сочи спасатели эвакуировали 23-летнего россиянина с тяжелым отравлением. Его пришлось спускать верхом на лошади.

