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16:17, 28 июля 2026 (обновлено: 16:34, 28 июля 2026)Путешествия

Смытый волной в море в Сочи турист не выжил

МЧС: Турист был смыт волной в море при переходе горной реки Псезуапсе в Сочи и не выжил
Алина Черненко

Фото: ЮРПСО МЧС России

Двое туристов были смыты течением и волной в море при переходе вброд горной реки Псезуапсе в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в MAX.

Уточняется, что несчастный случай произошел 27 июля в районе пляжа «Багратион». Одного из мужчин спасатели обнаружили в акватории Черного моря на удалении около 50 метров от берега. После эвакуации на сушу его попытались реанимировать, но безуспешно — он не выжил.

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Поиски второго туриста продолжались до наступления темноты. Водолазы обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа «Касабланка» на удалении 80 метров от берега, на глубине около семи метров.

Утром 28 июля с базы Лазаревского подразделения на поиски вышел катер МЧС России. Кроме того, акваторию Черного моря обследуют водолазы, а на берегу работают сотрудники АСО «Кубань-СПАС». Пока пропавшего туриста обнаружить не удалось.

Ранее с горного озера Кардывач в Сочи спасатели эвакуировали 23-летнего россиянина с тяжелым отравлением. Его пришлось спускать верхом на лошади.

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