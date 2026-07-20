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06:50, 20 июля 2026Путешествия

Оборвался трос. Одиннадцатилетний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы

МЧС: Спасатели обнаружили тело погибшего мальчика и его пострадавшего отца на Эльбрусе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария

Одиннадцатилетний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы. Об этом сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Трагедия произошла на высоте около 4200-4600 метров. На поиски выдвинулись 12 спасателей.

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Семья была родом из Донецка

Школьник отправился в поход вместе с отцом — 40-летним Романом М. (фамилия не раскрывается). На обратном пути у путешественников, по предварительным данным, оборвался страховочный трос, сообщил Mash.

Добрались до цели и начали спускаться — в этот момент, предварительно, у них оборвался страховочный трос. Мальчик скончался от полученных травм, а мужчина переломал ребра и колени, но смог вызвать помощь

Mash

Роман с сыном родом из Донецка, но последние годы они жили в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

В прошлом году они уже поднимались на Эльбрус, но не дошли 300 метров до вершины, поскольку ребенку стало плохо. Тем не менее на станции Гарабаши они подняли флаг школы, где учился мальчик и получили благодарность от руководства образовательного учреждения.

Отец и сын выбрали сложный маршрут

Отец ожидает спасателей у тела ребенка. Из-за сложной местности его не могут эвакуировать, отметил Mash.

Мужчина был любителем и мечтал покорить все точки горы. В прошлом году был на северной вместе с ребенком. В этом выбрал восточную. Она считается самой сложной, но путешественник это проигнорировал

Mash

По информации канала, во время подъема другой турист с ребенком предупреждал мужчину, что продолжать путь опасно. Однако он проигнорировал предупреждение и отправился дальше.

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Эвакуация начнется 20 июля

Спасатели нашли пострадавшего и тело его сына, однако из-за наступления темноты эвакуацию отложили до понедельника, 20 июля. Об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Кабардино-Балкария.

Для транспортировки предполагается задействовать коммерческий вертолет.

Мужчина и тело мальчика найдены на восточном склоне горы Эльбрус на высоте около 4200 метров. Маршрут туристов не был зарегистрирован.

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