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22:45, 19 июля 2026Путешествия

Тело погибшего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе

МЧС: Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГУ МЧС по Республике Кабардино-Балкария

Тело погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе, об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Кабардино-Балкария.

Из-за наступления темноты эвакуация была перенесена на понедельник, 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и его погибшего сына предполагается задействовать коммерческий вертолет.

Мужчина и тело мальчика найдены на восточном склоне горы Эльбрус на высоте около 4200 метров.

Ранее стало известно, что маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.

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