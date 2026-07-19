Спасатели смогут добраться до сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины к вечеру

Стали известны детали операции по спасению сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что спасатели смогут добраться до 40-летнего Романа (фамилия не раскрывается), получившего обморожение и переломы ног, и его невыжившего 11-летнего сына к вечеру. Пострадавший и тело ребенка находятся на высоте 4,5 тысячи метров.

По данным Telegram-канала, маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.

Известно, что мужчина занимается строительством и ремонтом, а походы в горы — его хобби. При этом он часто брал в путешествия сына. По предварительным данным, в указанной ситуации мужчина не рассчитал свои силы и переоценил уровень подготовки.

В свою очередь, ранее уточнялось, что переехавшая в поселок Рыздвяный Ставропольского края семья родом из Донецка. В прошлом году отец и сын также пытались подняться на Эльбрус, но не дошли 300 метров до вершины, поскольку мальчику стало плохо.

Ранее спасатели достали и передали правоохранителям тело туристки, которая оступилась и упала с обрыва у водопада Султан в Зольском районе Кабардино-Балкарии.