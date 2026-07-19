Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 19 июля 2026Путешествия

Стали известны детали операции по спасению сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины

Спасатели смогут добраться до сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины к вечеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стали известны детали операции по спасению сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что спасатели смогут добраться до 40-летнего Романа (фамилия не раскрывается), получившего обморожение и переломы ног, и его невыжившего 11-летнего сына к вечеру. Пострадавший и тело ребенка находятся на высоте 4,5 тысячи метров.

По данным Telegram-канала, маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.

Известно, что мужчина занимается строительством и ремонтом, а походы в горы — его хобби. При этом он часто брал в путешествия сына. По предварительным данным, в указанной ситуации мужчина не рассчитал свои силы и переоценил уровень подготовки.

В свою очередь, ранее уточнялось, что переехавшая в поселок Рыздвяный Ставропольского края семья родом из Донецка. В прошлом году отец и сын также пытались подняться на Эльбрус, но не дошли 300 метров до вершины, поскольку мальчику стало плохо.

Ранее спасатели достали и передали правоохранителям тело туристки, которая оступилась и упала с обрыва у водопада Султан в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину передали послание от Ким Чен Ына
    Стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА
    Путин поздравил КНДР с 73-й годовщиной победы в Корейской войне
    Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного
    Назван наиболее вероятный счет в финале ЧМ-2026
    Глава российского региона сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА девушке
    Путин сделал заявление об отношениях с Ким Чен Ыном
    Стали известны детали операции по спасению сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины
    В России назвали ключевой шаг для возобновления переговоров с Украиной
    В Кремле раскрыли позицию Ким Чен Ына по отношениям с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok